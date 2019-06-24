Москва сохранит украинский транзит газа в случае разрешения споров "Газпрома" с "Нафтогазом"

24.06.19 09:59

© РИА Новости. Иван Руднев

24 июня. Interfax-Russia.ru - Россия готова сохранить транзит своего газа через Украину после 2019 года в случае урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", газопровод "Северный поток 2" не мешает действующим маршрутам, заявили в аппарате правительства РФ.

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить - на экономически рентабельных условиях - но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", - сказал журналистам замглавы аппарата правительства Сергей Приходько, отвечая на вопрос, будет ли тема транзита газа через Украину обсуждаться на переговорах премьеров РФ и Франции в понедельник в Гавре.

Приходько отметил, что "концепция "Северного потока 2" не предусматривает прекращение транзита по действующим маршрутам, это касается как Украины, так и других стран".

"Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую ГТС на взаимоприемлемых условиях после 2019 года", - подчеркнул представитель правительства.

Он добавил: "Для того чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия и создать атмосферу, способствующую нормальному диалогу".

Приходько отметил, что российская сторона готова обсуждать с французскими коллегами "любую тематику, в том числе связанную с поставками российского газа в Европу".

Он вновь напомнил, что "Северный поток 2" - это сугубо экономический проект, связанный с ростом спроса на газ в Европе из-за снижения угольной и атомной энергогенерации". "Новый газопровод обеспечит устойчивые и рентабельные поставки российского газа по кратчайшему пути от месторождений на Ямале до потребителей в Европе", - добавил Приходько.