Слуцкий: Россия не намерена "хлопать дверью" на нынешней сессии ПАСЕ

24.06.19 10:07

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

24 июня. Interfax-Russia.ru - В Москве рассчитывают на то, что полномочия российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) будут восстановлены, Россия не намерена "хлопать дверью", заявил глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.

Отвечая на вопрос в прямом эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), какими будут действия РФ в том случае, если ПАСЕ не восстановит полномочия российской делегации, Слуцкий сказал: "Это сложно себе представить".

"Но если пофантазировать, наши стратегические друзья, как я их называю, очень бы хотели спровоцировать Россию, чтобы она хлопнула дверью (на площадке ПАСЕ)", - сказал парламентарий.

По его словам, недавняя министерская конференция в Хельсинки - конференция комитета министров Совета Европы (КМСЕ) показала, что "Совет Европы не готов терять Россию".

"Есть в этом и фактор взносов (которые платит РФ), есть и фактор единства с РФ в рамках большой Европы. С этой точки зрения расклад сил в ПАСЕ будет в пользу здравых умов, в пользу возвращения российской парламентской делегации", - сказал парламентарий.

"Как бы ни сложилось - хлопать дверью - это тот вариант, который прольет воду на мельницу тех самых наших "стратегических партнеров". Я подобный вариант для себя исключаю", - сказал Слуцкий.

В Страсбурге в понедельник открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на которой планируется рассмотреть поправки в Регламент ассамблеи, которые запрещают лишать делегации права голоса и участия в руководящих органах, что откроет дорогу для возвращения России к работе в организации.

Летняя сессия ПАСЕ продлится с 24 по 28 июня 2019 года. В ходе этой сессии планируется переизбрание генерального секретаря Совета Европы, а также судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Выборы генсека и судей назначены на 26-27 июня.

В первый день - 24 июня - ассамблея планирует заслушать доклад члена ПАСЕ Петры де Суттер, по итогам которого рассмотрит резолюцию. Проект этой резолюции содержит поправки в Регламент ассамблеи об ограничении санкционного механизма ПАСЕ, что закроет возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Именно такое предложение выдвинул 17 мая Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), а затем оно было реализовано в докладе по полномочиям Петры де Суттер.

Поправка в Регламент, открывающая России возвращение в ПАСЕ, звучит так: "Права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий".

Таким образом, ассамблея, в случае принятия поправки, не сможет больше лишать делегации, в том числе российского парламента, основных парламентских полномочий.

Кроме того, в проекте этой резолюции есть норма, которая позволяет российской делегации присоединиться к работе ПАСЕ на июньской сессии. По правилам ПАСЕ полномочия делегаций подтверждаются один раз в год на январской сессии, подтвердить полномочия делегации на сессиях в течение года невозможно. В проекте резолюции делается исключение и предоставляется разовое разрешение на то, чтобы в ходе этой июньской сессии 2019 года, делегации могли подтвердить свои полномочия. Девять стран уже подали документы для обновления своих делегаций на этой сессии. Одновременно эта норма откроет возможность российской делегации присоединиться к работе ассамблеи.

При этом российская сторона высказала свою готовность вернуться к работе в ПАСЕ, но только если будут приняты поправки в регламент, которые ограничат возможность ПАСЕ лишать делегации основополагающих полномочий.