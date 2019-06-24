Мусор в Верхней Салде, на который уральцы пожаловались Путину, был свален целенаправленно - регоператор

24.06.19 10:18

© РИА Новости. Павел Львов

24 июня. Interfax-Russia.ru - Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Рифей" намерен обратиться в полицию, чтобы найти тех, кто несанкционированно сгрузил мусор на площадку а Верхней Салде, фото которой попало а эфир прямой линии с президентом, сообщил исполнительный директор компании "Рифей" Федор Потапов.

"Заявление уже подготовили, отдадим в ближайшее время в органы внутренних дел", - заявил Потапов на совещании с губернатором Свердловской области в понедельник.

По словам Потапова, мусор был свален целенаправленно, скорее всего, самосвалом.

"Это было целенаправленно, пока не нашли перевозчика, кто это сделал", - добавил исполнительный директор.

Как сообщалось, во время "прямой линии" были озвучены жалобы жителей, в том числе Верхней Салды, на то, что "мусорная реформа" не работает.

Власти Свердловской области заявили, что проверят, как вывозится мусор. Также проверку вывоза ТБО в Верхней Салде проведет прокуратура.

"Рифей" заявлял, что свалка была убрана еще до "прямой линии".

Новая система обращения с ТКО, предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, введена в России 1 января 2019 года. Регионы с января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов - от мусорного бака до специального полигона.

В результате изменений плата за вывоз мусора для жителей Свердловской области повысилась, что вызвало их недовольство, прошел ряд протестных акций.

В Свердловской области действуют три региональных оператора, Верхняя Салда относится к сфере ответственности "Рифея" (Северная зона, в том числе Нижний Тагил).