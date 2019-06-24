Кадыров сообщил о доставке из Сирии в Москву пяти российских детей

24.06.19 10:22

© РИА Новости. МЧС РФ

24 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что из Сирии в Москву привезены пятеро несовершеннолетних, чьи родители погибли.

"В аэропорту "Внуково" приземлился самолет, который доставил вывезенных в воскресенье из Сирии пятерых несовершеннолетних детей. Это - Петимат, Малика, Зайнап, Рукият и Айша Ульбиевы. Самой младшей исполнилось два года. Родители детей погибли", - написал Кадыров в Инстаграме в понедельник.

По его словам, дети находились в одном из лагерей на севере Сирии.

"Мы искренне хотим, чтобы девочки забыли ужасы развязанной ибилисским государством (ИГИЛ, запрещённая в РФ организация - ИФ) войны", - написал Кадыров.

По словам главы Чечни, он "тысячи раз просил не поддаваться пропаганде ибилисского государства, не выезжать на Ближний Восток, не губить свои жизни и жизни детей". "Не все услышали голос разума. Вот и результат. Но нет вины малышей в случившемся", - отметил Кадыров.

Он добавил, что по поручению президента РФ Владимира Путина с лета 2017 года из Сирии и Ирака вывезены 158 человек, среди них 137 ребенка и 21 женщина. Это жители Дагестана, Чечни, Ингушетии, Тверской, Тюменской, Пензенской, Ярославской, Брянской, Волгоградской областей, Москвы, Нижневартовска, Владивостока, Башкортостана, Казахстана, Узбекистана.