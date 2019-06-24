|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.06.19 10:25
Около 60% россиян считают, что советская власть заботилась о простых людях
Согласно результатам социологического исследования, другими позитивными моментами в жизни СССР опрошенные считают отсутствие межнациональных конфликтов (46% респондентов), успешное развитие экономики и отсутствие безработицы (43% участников опроса).
По данным "Левада-центра", более трети россиян (39%) убеждены, что для советского периода было характерно постоянное улучшение жизни людей. 31% опрошенных считают, что отечественные наука и культура во времена СССР занимали самые передовые позиции в мире.
В свою очередь, у каждого четвертого россиянина (24%) жизнь во времена СССР ассоциируется с очередями и дефицитом, отмечают социологи. При этом 17% респондентов называют в числе негативных проявлений изоляцию страны от внешнего мира, невозможность выезжать за рубеж (в 2000 году так считали 25% опрошенных), отмечают в "Левада-центре".
Опрос был проведен 24-19 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket