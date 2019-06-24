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24.06.19 10:32
Подтопление грозит нескольким районам Тувы из-за ливней
Глава Тувы Шолбан Кара-оол объявил повышенную готовность в ряде районов республики.
"Из-за сильных и продолжительных дождей начали подниматься реки. Есть риски подтопления низинных участков, некоторых сел. Могут дороги и мосты пострадать. От местных администраций требую постоянной готовности к мобилизации людей и техники, если потребуется. Обстановка на реках должна оцениваться ежедневно", - приводятся в сообщении слова Кара-оола.
Пресс-служба отмечает, что накануне из-за подъема уровня воды в Енисее пришлось на трое суток приостановить работу двух паромных переправ - Дерзиг - Аксынской и Эйлиг - Хемской. Река размыла подъезды к причалу, по которому автомобили въезжают на палубу парома, их уже удалось восстановить.
В свою очередь пресс-служба ГО и ЧС Тувы сообщает, что ливневые дожди ожидаются 24 и 25 июня, также прогнозируется град и шквалистое усиление ветра до 25-27 м/с.
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