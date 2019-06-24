|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.06.19 10:34
Экс-депутат курского горсобрания арестована по подозрению в растрате и отмывании денег
"Судом в отношении Тарубаровой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Тарубаровой предъявлены обвинения по ч.2 ст.174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) и ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).
Суть предъявленных обвинений в ведомстве раскрыть отказались.
По данным местных СМИ, речь может идти о махинациях с топливом для служебных автомобилей полиции.
Надежда Тарубарова была депутатом курского горсобрания предыдущего созыва, которое завершило свою работу в 2017 году.
Согласно аналитической системе "СПАРК-Интерфакс" она является единственным владельцем компании ООО ТК "Ант-Ойл" в г.Курске. Предприятие было создано в январе 2017 года. Основной вид деятельности - розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket