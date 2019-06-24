Куйвашев предупредил регоператоров, что их могут сменить из-за плохого вывозы мусора

24.06.19 10:37

© РИА Новости. Павел Лисицын

24 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал работу региональных операторов по обращению с мусором и предупредил руководителей компаний о возможном разрыве контрактов.

"Я ставлю задачу по контейнерным площадкам, по приобретению вами техники и контейнеров. (...) Если мы с вами за это лето не сдвинемся, (...) имейте в виду, коллеги, мы будем расставаться. Поводов зафиксировано более, чем достаточно" - заявил Куйвашев на совещании с региональными операторами в понедельник.

Он отметил, что необходимо актуализировать планы работы с главами муниципалитетов, уточнить маршрутизацию вывоза мусора.

"На первый раз я предупредил вас, на второй предупреждать не буду", - сказал Куйвашев.

Между тем, вице-губернатор Сергей Швиндт заявил, что в первую очередь зафиксированы факты нарушения графика вывоза мусора, медленная актуализация базы данных населения, необоснованные отказы в перерасчете в связи с длительным отсутствием жителей.

"Большая часть вопросов от жителей связана с отсутствием или недостаточностью контейнерных площадок", - добавил Швиндт.

В настоящее время в области 11,5 тыс. площадок, в этом году планируется обустроить еще 2 тыс. новых контейнерных площадок.

"Несмотря на то, что плавно вступили в реформу, к сожалению, еще имеют место претензии к работе региональных операторов", - сказал вице-губернатор.

По его данным, собираемость платежей за услугу по вывозу мусора в регионе с начала года выросла.

"Собираемость платежей за услугу с начала года по области увеличилась до 48%, при этом, должен отметить, что в мае собираемость в разрезе региональных операторов составила в среднем 61%", - сказал он.

В западном округе области собираемость платежей 80%, в восточном - 64%, в северном - 49%.

"Собираемость (платежей - ИФ) во многом зависит от эффективной работы региональных операторов", - сказал он.

Швиндт отметил, что поставлена задачу по усилению контроля за деятельностью регоператора.

Как сообщалось, во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным были озвучены жалобы жителей, в том числе Верхней Салды, на то, что "мусорная реформа" не работает.

Власти Свердловской области заявили, что проверят, как вывозится мусор. Также проверку вывоза ТБО в Верхней Салде проведет прокуратура.

"Рифей" заявлял, что свалка была убрана еще до "прямой линии".

Новая система обращения с ТКО, предусматривающая изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора, введена в России 1 января 2019 года. Регионы с января получили право назначать операторов, которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов - от мусорного бака до специального полигона.

В результате изменений плата за вывоз мусора для жителей Свердловской области повысилась, что вызвало их недовольство, прошел ряд протестных акций.