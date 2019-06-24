В Новгородской области введен карантин из-за первой в 2019г вспышки АЧС

24.06.19 10:40

© РИА Новости. Александр Кондратюк

24 июня. Interfax-Russia.ru - Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована в Новгородской области впервые с лета 2018 года.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, указом губернатора Новгородской области 22 июня в Батецком районе Новгородской области введен карантин на срок до 12 июля.

По информации пресс-службы, в личном подсобном хозяйстве в деревне Мойка Батецкого района были обнаружены два животных, зараженных АЧС. Они были уничтожены.

Были проведены внеочередные заседания районной и региональной чрезвычайных противоэпизоотических комиссий. Специалисты разработали комплекс мероприятий, направленных на недопущение выноса вируса АЧС из очага в другие свиноводческие хозяйства и районы области. Региональные власти рекомендуют жителям населенных пунктов, расположенных в радиусе 10 км от деревни Мойка, строго соблюдать в своих хозяйствах ветеринарно-санитарные правила.

Летом 2018 года в четырех районах Новгородской области был введен карантин из-за очага АЧС на предприятии ООО "Новгородский бекон", находящемся в окрестностях райцентра Волот. Около 16 тыс. заболевших животных на предприятии пали. Еще более 21 тыс. свиней в целях профилактики усыпили. Карантин был снят в ноябре.

Ранее мелкие вспышки АЧС в регионе регистрировались неоднократно.