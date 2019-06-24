Россияне интересуются возможностью возврата денег за билеты и туры в Грузию

24.06.19 10:46

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 июня. Interfax-Russia.ru - Более 700 человек позвонили за два дня на "горячую линию" Роспотребнадзора в связи с ситуацией в Грузии.

"По итогам двух дней работы наибольшее количество вопросов, поступивших на "горячую линию", связаны с уточнением сроков ввода в действие запрета на воздушные перевозки Россия-Грузия и возможности вернуть денежные средства за ранее приобретенные билеты и туристические услуги", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Сообщается, что граждан также интересуют порядок оформления документов при составлении претензии или иска, а также информация о возможности обратиться за консультациями или помощью. Актуальными остаются вопросы, связанные с безопасностью пребывания и возвращения российских туристов из Грузии до 8 июля, отмечает ведомство.

"Горячая линия" была открыта 22 июня. За два дня на нее позвонили более 700 человек.

Вечером в пятницу, 21 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Указ, подписанный 21 июня, принят президентом "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Этот указ - реакция России на события 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Вечером 20 июня Гаврилов сообщил "Интерфаксу", что в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу. Делегация МАП покинула Тбилиси, ее сопровождали сотрудники службы безопасности.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

В России происшедшее было расценено в резко негативном ключе. Днем 21 июня Путин обсудил ситуацию в Грузии с постоянными членами Совета безопасности России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление".

МИД РФ рекомендовал российским гражданам "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию".