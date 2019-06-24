Мурманский губернатор после жалобы врачей Путину уволил заместителя, курирующего соцблок

24.06.19 10:50

© РИА Новости. Николай Хижняк

24 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Мурманской области Андрей Чибис по итогам "прямой линии" с президентом РФ объявил об уходе из правительства заместителя губернатора Инны Погребняк, курировавшей соцблок.

"По целому набору причин Инна Олеговна Погребняк больше не является членом нашего правительства и членом нашей команды", - заявил Чибис на оперативном совещании в правительстве Заполярья в понедельник утром.

"Даже экспресс-проверка, которую мы провели, показывает, что меня вводили в заблуждение по поводу того, что у нас нет врачей, которые получают минимальный размер оплаты труда, а они есть", - добавил врио губернатора.

По словам главы региона, в настоящее время все вопросы по выполнению антикризисного плана в медицине Мурманской области, включая зарплаты медиков, возложены на главу областного Минздрава Дмитрия Панычева. Особое внимание должно быть уделено низкому уровню окладов для занятых в здравоохранении и лекарственному обеспечению для пациентов, сказал Чибис.

Погребняк занимала пост заместителя губернатора с мая 2016 года, перейдя в правительство региона с должности главы администрации Кировска. Ранее занимала различные должности в компаниях "Апатит" и "ФосАгро". В правительстве Мурманской области курировала социальный блок: Минздрав, Минсоцразвития, министерство образования и науки региона.

Как сообщалось, в ходе "прямой линии" заполярный отоларинголог пожаловался на низкую заработную плату - около 20 тыс. рублей.

Чибис объявил, что по жалобам на низкие зарплаты пройдет проверка. "Проблема с зарплатами и достойным уровнем жизни есть, и не только у врачей, область не выполняет требования указа президента по росту зарплат и врачей, и учителей, и других работников социальной отрасли", - отметил Чибис.