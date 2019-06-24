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24.06.19 10:57

Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

© РИА Новости. Руслан Кривобок
24 июня. Interfax-Russia.ru - Существующие технические требования к светопропусканию стекол не позволяют водителям избежать наказания, считают депутаты Госдумы от ЛДПР, в связи с чем предлагают отменить штраф за тонировку.

Соответствующий законопроект внесла в Думу группа депутатов от фракции ЛДПР, в частности, вице-спикер Игорь Лебедев, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщил "Интерфаксу" один из авторов инициативы.

Законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), согласно которой управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Авторы проекта закона отмечают в пояснительной записке, что "тонирование стекол в автомобиле - это международная практика, поскольку позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным".

"Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке", - говорится в пояснительной записке.

На фоне этого "штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве вызывают в нашей стране много споров и разногласий среди водителей", отмечают депутаты.

По их мнению, "основная проблема заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100-процентной защитой от получения штрафа".

"Приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе, на результаты измерений влияют температура воздуха, влажность и давление, вследствие чего высока вероятность того, что устройство определит стекло как не соответствующее установленным требованиям", - поясняют парламентарии.

Кроме того, в приложении к Правилам дорожного движения упоминается ГОСТ 5727-88 "Стекло безопасное для наземного транспорта", в котором указано, что светопропускание ветровых стекол должно быть не менее 75%, прочих стекол - не менее 70%. Несмотря на то, что действие данного стандарта с 1 января 2015 года утратило силу и действует ГОСТ 32565-2013 с единым пороговым значением светопропускной способности 70%, инспекторы ГИБДД руководствуются цифрами ГОСТа 5727-88, упоминаемого в Правилах дорожного движения.

"Итоговое светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составить 70-72%, то есть не дотягивает до 75%. Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект призван решить вышеуказанную проблему.

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