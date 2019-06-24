Boeing вынужденно сел в Самаре из-за срабатывания сигнализация о разгерметизации

24.06.19 11:00

© РИА Новости. Виталий Аньков

24 июня. Interfax-Russia.ru - Причиной вынужденной посадки в самарском аэропорту "Курумоч" самолета Boeing, следовавшего рейсом Анапа-Уфа", стало срабатывание сигнализации о разгерметизации салона, сообщает пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры.

"24 июня в 2:10 произошла вынужденная посадка рейса N391 по маршруту "Анапа-Уфа" авиакомпании "Ютэйр". На борту находились 98 пассажиров, из них 30 детей. Причина вынужденной посадки: срабатывание сигнализации о разгерметизации салона воздушного судна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры указанного рейса вылетели в пункт назначения 24 июня в 6:40 альтернативным рейсом. Задержка авиарейса составила 4 часа 30 минут.

Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось со ссылкой на данные уфимского аэропорта, в 00:19 мск самолет авиакомпании "Ютэйр" рейса UT-391 "Анапа-Уфа" приземлился в Самаре в связи с технической неисправностью воздушного судна. Посадка была совершена благополучно.