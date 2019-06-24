ФАС предлагает пересмотреть тарифы на плацкарт и субсидировать только социально значимые маршруты

24.06.19 11:30

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

24 июня. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает отказаться от регулирования стоимости билетов в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования, сохранить субсидирование только социально значимых направлений, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо главы ФАС Игоря Артемьева вице-премьеру РФ Максиму Акимову.

Так, ФАС предлагает изменить подход к тарифообразованию, перейдя к регулированию цен только на социально значимых маршрутах и без привязки к типу вагонов или поездов. При этом субсидии (8,5 млрд руб. в год) предлагается закрепить как долгосрочные и безусловные. За вычетом социально значимых направлений весь остальной сегмент плацкартных и общих мест предлагается дерегулировать. Также при необходимости следует увеличить инвестиции "в ускоренное обновление подвижного состава в low-cost-сегменте", пишет издание.

Действующую модель ФАС считает неэффективной. "В регулируемом сегменте цены устанавливаются без учета спроса и, как следствие, пассажирооборот продолжает снижаться с 2010 года. Бюджетные субсидии компенсируют разницу между "экономически обоснованным" и "фактическим" тарифами. Постоянное снижение пассажирооборота приводит к росту потребности в субсидировании", - говорится в письме главы ФАС.

Действующие механизмы регулирования и субсидирования, считает Артемьев, компенсируют плохую работу перевозчика - непроданные места в плацкартных и общих вагонах. "В случае повышения эффективности в сегменте компания будет наказана сокращением субсидии", - отмечает он.

В письме сообщается, что в перевозках по доступным ценам на 500-2000 км с "Федеральной пассажирской компанией" (ФПК, "дочка" РЖД) активно конкурируют автобусы и авиакомпания-лоукостер "Победа". В период низкого спроса конкуренцию плацкарте составляют перевозки в купе по сниженным ценам, отмечает Артемьев, при этом "качество услуг в плацкартах и состояние обычных поездов не соответствуют ожиданиям пассажиров даже в low-cost-сегменте".

В ФАС от комментариев газете отказались, в аппарате Акимова не ответили на запрос, В ФПК комментировать не стали. В Минтрансе сообщили, что выступают за совершенствование госрегулирования в области пассажирских перевозок, но "данное предложение ФАС должно быть детально проработано".

Сейчас ФАС регулирует цены на места в плацкартных и общих вагонах, которые устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня. Стоимость проезда в купе, спальных вагонах (СВ) и вагонах класса люкс с 2011 года "Федеральная пассажирская компания" определяет самостоятельно на экономически обоснованном уровне.