Власти Севастополя установят дополнительные щиты о запрете купания из-за несчастных случаев

24.06.19 11:15

© РИА Новости. Виталий Белоусов

24 июня. Interfax-Russia.ru - Дополнительные информационные стенды установят в запрещенных для купания местах Севастополя, где за прошедшую неделю утонули четыре человека.

"Проведите еще раз работу в местах, запрещенных для купания, - информационные стенды и так далее. Обеспечьте информационные материалы", - дал поручение вице-губернатор Илья Пономарев на аппаратном совещании правительства города в понедельник.

Как доложил на совещании начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности города Александр Веселков, за неделю в Севастополе спасли 17 купающихся, пять человек погибли, в том числе четыре - в запрещенных для плавания местах. Большинство погибших - местные жители.

Всего в Севастополе в этом курортном сезоне работают 36 пляжей.