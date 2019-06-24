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24.06.19 11:15
Власти Севастополя установят дополнительные щиты о запрете купания из-за несчастных случаев
"Проведите еще раз работу в местах, запрещенных для купания, - информационные стенды и так далее. Обеспечьте информационные материалы", - дал поручение вице-губернатор Илья Пономарев на аппаратном совещании правительства города в понедельник.
Как доложил на совещании начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности города Александр Веселков, за неделю в Севастополе спасли 17 купающихся, пять человек погибли, в том числе четыре - в запрещенных для плавания местах. Большинство погибших - местные жители.
Всего в Севастополе в этом курортном сезоне работают 36 пляжей.
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