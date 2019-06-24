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24.06.19 11:20
Брянский исполнитель колядок получил 4 года колонии за ограбление подростков-конкурентов
Следствием и судом установлено, что вечером 13 января 2019 года в поселке Бытошь 32 летний местный житель в состоянии алкогольного опьянение отобрал у двух подростков 11 и 12 лет около 1200 рублей, которые они получили, исполняя песни-колядки на старый Новый год.
"Таким образом взрослый участник обряда колядования расправился со своими несовершеннолетними конкурентами", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что ранее мужчина уже был судим за преступления против личности и собственности, освободился в сентябре 2018 года.
Сейчас он признан виновным по ч.1 ст.162 УК РФ (разбой) и приговорен к 4 годам колонии строгого режима.
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