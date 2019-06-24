Экс-чиновника Минпромторга подозревают в получении взятки по делу о махинациях в лесной сфере ДФО

24.06.19 11:22

© РИА Новости. Виталий Тимкив

24 июня. Interfax-Russia.ru - Бывший чиновник министерства промышленности и торговли России арестован в Хабаровске, куда его доставили после задержания в Москве, сообщает Следственное управление СКР по Хабаровскому краю.

"Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего бывшего директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий министерства промышленности и торговли РФ, подозреваемого в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы бывший чиновник получил от руководителя ООО "Азия Лес" через счета организации и через посредника взятку в размере более 78 млн рублей за выдачу компании субсидии в рамках инвестиционного проекта в лесной сфере.

Экс-чиновник был задержан в Москве, откуда его доставили в Хабаровск. По ходатайству следственных органов он арестован. Активное участие в раскрытии и расследовании преступлений принимают сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю, отметили в пресс-службе.

Фигурантами уголовного дела также являются руководитель ООО "Азия Лес", подозреваемый по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), и посредник.

Ранее сообщалось, что по подозрению в махинациях в лесной отрасли в марте 2019 года был арестован бывший заместитель председателя правительства Хабаровского края Василий Шихалев. После задержания он был помещен в СИЗО, однако 30 апреля отпущен под домашний арест. Другой обвиняемый - предприниматель, бывший гендиректор ряда лесозаготовительных компаний Александр Пудовкин - находится в СИЗО.

По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, с октября 2013 г. по сентябрь 2018 г. Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, директором которой являлся Пудовкин.

В ходе проверки выяснилось, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, однако инвестиционный проект по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края не был реализован.