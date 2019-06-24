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24.06.19 11:25
Возбудитель гепатита А обнаружен в водопроводной воде в городе Оха на севере Сахалина
"В пробах выявлен возбудитель гепатита А. Предстоящей ночью до 6:00 вторника водопровод города будет промыт водой с повышенным содержанием хлора", - сказал собеседник агентства.
На время дезинфекции жителей просят использовать водопроводную воду только для технических нужд, она непригодна для приготовления пищи и даже умывания. Утром во вторник жителям Охи нужно будет открыть воду до исчезновения запаха хлора.
В городе организован подвоз воды. Детские сады и школьные летние площадки во вторник работать не будут.
Ранее сообщалось, что в выходные дни семья из трех человек была госпитализирована в центральную районную больницу Охи с гепатитом А, тогда же возникло подозрение, что источником инфекции могла стать вода из-под крана. Областная власть в воскресенье доставила в город 800 доз вакцин от этой инфекции. На сегодняшний день привиты около 400 детей в детсадах.
В Охе проживают более 20 тыс. человек.
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