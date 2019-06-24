Бывший военком Тольятти получил почти 7 лет колонии за взяточничество

24.06.19 11:30

© РИА Новости. Григорий Сысоев

24 июня. Interfax-Russia.ru - Суд Автозаводского района Тольятти приговорил к шести годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего начальника военного комиссариата Тольятти Игоря Попова, обвиненного во взяточничестве, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в суде.

"Также Попову назначен штраф в 2 млн рублей. Кроме того, суд постановил лишить Попова права занимать определенные должности на госслужбе в течение трех лет. Попов взят под стражу в зале суда", - сказал представитель суда.

По его словам, сообщник подсудимого Николай Ксенофонтов получил наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

"Суд признал срок, назначенный Ксенофонтову, уже отбытым. Он был освобожден в зале суда", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, в декабре 2016 года Автозаводский районный суд Тольятти приговорил Попова к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 100 млн рублей, Ксенофонтова - к четырем годам колонии строгого режима.

По версии следствия, Игорь Попов вскоре после своего назначения в январе 2015 года на пост военкома Тольятти потребовал от своего подчиненного - начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу - взятку в размере 10 млн рублей за общее покровительство, угрожая увольнением. Впоследствии сумма вознаграждения была снижена до 2 млн рублей.

В июне 2015 года Попов через Ксенофонтова, выступившего посредником, дважды получил переданные взяткодателем средства на общую сумму 400 тыс. рублей. После получения оставшихся 1,6 млн рублей военком и посредник были задержаны.

В конце 2017 года Верховный суд РФ рассмотрел жалобу Попова на приговор и решил вернуть дело в Самарский областной суд.

Президиум Самарского областного суда отменил приговор Попову и Ксенофонтову и направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.