Около 2 тыс. деревьев в честь новорожденных высадят в Москве осенью

24.06.19 11:34

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 июня. Interfax-Russia.ru - За первые два месяца приема заявок на высадку деревьев в Москве в честь новорожденных поступило около 2 тыс. обращений, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"За два месяца около 2 тысяч москвичей, у которых в этом году родились дети, подали заявки на высадку семейного дерева", - сказал он.

Бирюков напомнил, что все москвичи имеют возможность высадить в парке дерево в честь нового члена семьи, если он появился на свет в этом году. Подать заявку можно на портале mos.ru в течение трех лет с момента рождения ребенка. На специальной интерактивной карте жители могут выбрать парк, участок и породу дерева для высадки.

В рамках акции "Наше дерево" будут высаживаться крупномеры - 10-15-летние саженцы с комом. К высадке предлагаются рябина, липа мелколистная, клен остролистный, сосна обыкновенная, ива белая, дуб черешчатый, яблоня домашняя, ель и груша. Высадка будет производиться осенью.

Так как деревья крупные, то в момент высадки специалисты предоставят необходимый инвентарь и окажут необходимую помощь. Через несколько дней после высадки в каждом парке пройдет праздник для маленьких москвичей и их родителей. В течение двух недель заявитель получит в личный кабинет электронное свидетельство об именном дереве с его точными координатами.

В настоящее время заявки на высадку деревьев по программе "Наше дерево" принимаются для высадки осенью 2019 года, а после 31 июля - на осень 2020 года.