Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкоголя из Грузии из-за ухудшения качества продукции

24.06.19 11:38

© РИА Новости. Максим Богодвид

24 июня. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор заявляет об усилении контроля за ввозом грузинских вин и других алкогольных напитков из Грузии в Россию.

"Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства в понедельник.

"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека системно проводится контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию Российской Федерации из Грузии, который в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции", - отмечается в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за четыре года (с 2014 по 2018 гг.) объем грузинского алкоголя, не соответствующего обязательным требованиям, увеличился почти в три раза - до 203 тыс. литров. В ведомстве перечислили производителей: АО "Багратиони-1882", ООО "Болеро энд Компании", ООО "Кахетинское традиционное виноделие", ООО "Бадагони", ООО "Дом грузинского вина", ООО "Корпорация грузинское вино", ООО "Компания грузинских вин и алкогольных напитков", ООО "Батоно".

"Все партии указанной продукции не допущены к ввозу на территорию Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в 2017 году ведомственные лаборатории ввели высокотехнологичные методы контроля, которые позволяют выявить нарушение технологий производства продукции.