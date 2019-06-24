Матвиенко согласилась остаться сенатором если Беглов победит на выборах губернатора Петербурга

24.06.19 11:42

© РИА Новости. Алексей Дружинин

24 июня. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко остаться сенатором от исполнительной власти города в случае его победы на выборах, она согласилась.

"Я бы предложил вам войти в команду, которую мы сейчас создаём, команду лидеров, и дальше представлять интересы Петербурга в Совете Федерации", - сказал Беглов на встрече с Матвиенко в понедельник.

Матвиенко ответила согласием.

"Спасибо за предложение, для меня это возможность и дальше служить городу, это великая честь", - сказала она.

"Благодаря этому предложению мы сможем двойной тягой многое сделать для города. Вы правы, накопилось столько проблем в мегаполисе. Это ответственность города и федерального центра - сохранить исторический облик Петербурга, это требует огромных вложений", - добавила Матвиенко.

Она отметила, что программа развития города, разработанная командой Беглова, "амбициозна, но реалистична и понятна".

"Я подробнейшим образом ознакомились с программой, разработанной врио губернатора Александром Бегловым и его командой. В целом ряде сфер надо делать рывок. Мне эта программа близка идеологически, понятна, и я, конечно, с большим удовольствием продолжу представлять исполнительную власть Петербурга в Совете Федерации, чтобы продолжать оказывать помощь и поддержку городу. Конечно, последнее слово скажут избиратели", - добавила она.

Матвиенко является сенатором от исполнительной власти Петербурга с августа 2011 года.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября.