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24.06.19 11:51

Иркутский губернатор просит омбудсмена РФ взять под контроль дело арестованного министра Шеверды

© РИА Новости. СК РФ
24 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и региональному омбудсмену Виктору Игнатенко в связи с арестом министра лесного комплекса региона по делу о незаконных санитарных рубках в заказнике "Туколонь", сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"Глава региона выражает чрезвычайную обеспокоенность ситуацией, связанной с задержанием министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды и предъявлением ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.

"Предъявленное обвинение противоречит фактическим обстоятельствам, так как обоснованность и законность проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в виде сплошной рубки лесных насаждений в заказнике "Туколонь" объективно подтверждается всеми имеющимися документами. Назначение санитарной рубки основывалось на предписании ФБУ "Рослесозащита" и, самое главное, на законодательстве РФ", - цитирует пресс-служба документ.

"Прошу Вас как Уполномоченного по правам человека при президенте РФ обратить внимание на сложившуюся ситуацию и предпринять все меры по обеспечению законного и обстоятельного разбирательства в данном деле", - пишет Левченко.

Также он призвал Уполномоченного по правам человека в Иркутской области взять на личный контроль расследование уголовного дела Шеверды и "принять решительные меры для соблюдения прав и законных интересов всех жителей Приангарья".

Находящийся в отпуске Шеверда был задержан 6 июня в московском аэропорту "Шереметьево" сотрудниками ФСБ и этапирован в Иркутск. На следующий день он был заключен под стражу до 5 августа.

По версии СКР и прокуратуры, в заказнике "Туколонь" был вырублен реликтовый лес на площади около 120 га, в результате причинен ущерб на сумму около 748 млн рублей.

В свою очередь правительство Иркутской области утверждает, что санитарные рубки в "Туколони" были организованы после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза. Лес в заказнике заражен стволовыми вредителями и поврежден лесными пожарами, вырубка является единственным способом очистить территорию для лесовосстановительных работ и предотвратить дальнейшее распространение заражения.

Природный заказник регионального значения "Туколонь" расположен вдоль реки Киренга в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц - серого журавля, черного аиста, клоктуна.

Ранее по делу о рубках в "Туколони" к уголовной ответственности были привлечены бывший заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Алексей Туги, директор ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз" и инженер-лесопатолог филиала ФБУ "Российский центр защиты леса" - "Центр защиты леса Иркутской области". Им предъявлено обвинение по статьям 286 (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), 260 (незаконная рубка лесных насаждений), 262 (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов) УК РФ.

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