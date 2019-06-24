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24.06.19 11:55
Более 400 найденных останков советских солдат перезахоронили в Солнечногорске
"На территории храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Льялово городского округа Солнечногорск состоялась церемония перезахоронения останков 434 солдат и офицеров Красной армии, обнаруженных поисковиками в мае прошлого года на садовом участке в деревне Покров.", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что во время поисков опознавательные медальоны солдат обнаружены не были.
"Предположительно, это останки воинов 133 стрелковой дивизии, сведения о которой есть в картах, датированных 1 декабря 1941 года", - отмечается в сообщении.
Для установления личности погибших будет проведена экспертиза.
Согласно открытым данным, всего на территории городского округа находится порядка 30 братских могил, в которых захоронено более 6 тыс. солдат.
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