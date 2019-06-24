Более 400 найденных останков советских солдат перезахоронили в Солнечногорске

24.06.19 11:55

© РИА Новости. Сергей Мелконов

24 июня. Interfax-Russia.ru - Останки 434 солдат и офицеров, обнаруженных при проведении поисковых работ, перезахоронили у храма Рождества Пресвятой Богородицы в Солнечногорске, сообщает пресс-служба местной администрации.

"На территории храма Рождества Пресвятой Богородицы деревни Льялово городского округа Солнечногорск состоялась церемония перезахоронения останков 434 солдат и офицеров Красной армии, обнаруженных поисковиками в мае прошлого года на садовом участке в деревне Покров.", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что во время поисков опознавательные медальоны солдат обнаружены не были.

"Предположительно, это останки воинов 133 стрелковой дивизии, сведения о которой есть в картах, датированных 1 декабря 1941 года", - отмечается в сообщении.

Для установления личности погибших будет проведена экспертиза.

Согласно открытым данным, всего на территории городского округа находится порядка 30 братских могил, в которых захоронено более 6 тыс. солдат.