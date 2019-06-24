Более 1,6 тыс. выпускников стали участниками первого общереспубликанского выпускного бала на площади "Единение и Согласие" в Адыгее

24.06.19 12:08

© РИА Новости. Виталий Тимкив

24 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Адыгеи впервые провели республиканский выпускной бал, участниками которого стали одиннадцатиклассники из всех городов и районов Адыгеи, сообщает пресс-служба правительства республики в понедельник.

"Выпускной прошел на площади "Единение и согласие" и собрал окончивших школу детей, их учителей и родителей - всего около 3 тыс. человек, в том числе свыше 1,6 тыс. выпускников", - говорится в сообщении.

Выпускники прошли по красной ковровой дорожке и исполнили попурри из различных танцев: вальс, адыгский, русский народный и современный.

Со сцены выпускников поздравил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он отметил, что республика может гордиться результатом этого года. В регионе 152 медалиста, два призера заключительных этапов всероссийских олимпиад, 15 стобалльников - больше, чем в прошлом году, при этом среди лучших выпускников есть и учащиеся сельских школ республики.

Кумпилов также отметил, что многие из выпускников активно участвовали в волонтёрском движении, движении юнармейцев, заботились о ветеранах и пенсионерах. Глава республики призвал их, получив профессию, найти применение своим талантам в Адыгее.

"Со своей стороны мы продолжим создавать необходимые условия для самореализации нашей молодёжи, для того, чтобы все вы могли максимально применить свои таланты и знания в родной республике. Верю, что ваш выбор будущей профессии окажется правильным, что вы станете достойными гражданами страны и будете работать на её благо. От всей души желаю, чтобы всё вами задуманное осуществилось", - сказал глава Адыгеи.

Здесь же состоялось награждение выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ и призёров Всероссийских предметных олимпиад школьников.

Вечер продолжился концертом, где выступили творческие коллективы республики и группа "Weekend band". Кроме того, в концертной программе приняли участие директора школ и учителя. Завершились торжества праздничным фейерверком.