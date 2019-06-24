Экс-главком ВМФ Королев будет работать в ОСК вице-президентом по военному кораблестроению

24.06.19 12:16

© РИА Новости. Михаил Климентьев

24 июня. Interfax-Russia.ru - Экс-главком ВМФ РФ Владимир Королев будет работать в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) вице-президентом по военному кораблестроению, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

"Появится вице-президент по военному кораблестроению. Фамилию вы его знаете", - сказал он на пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфаксе" в понедельник.

"По мере завершения своих трудовых и служебных отношений с Минобороны, Владимир Иванович (Королев) выходит на работу также в диапазоне 10-11 июля", - сказал Рахманов.

По его словам, в ОСК в эти же сроки на работу выйдет новый вице-президент ОСК по гражданскому судостроению.

"Кандидатура вице-президента по гражданскому судостроению выбрана, она направлена в кадровый комитет. После прохождения кадрового комитета я обязательно вам этого человека представлю. 10 июля этот человек выйдет на работу", - сказал Рахманов.