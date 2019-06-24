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24.06.19 12:20
Общественники Екатеринбурга просят изменить "религиозный" статус земли в сквере, где планировали построить храм
"Статус земельного участка сейчас де-юре - это земли религиозного пользования, религиозного назначения. Договор аренды между МУГИСО и ООО "Храм Святой Екатерины" не расторгнут, поэтому мы полагаем, что на самом деле юридической точки в этом споре не поставлено", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" представитель "Комитета в защиту сквера" Алексей Антонов.
Он добавил, что общественники направили письма председателю гордумы Екатеринбурга Игорю Володину и в министерство по управлению госимуществом Свердловской области.
В письмах активисты интересуются, намерена ли городская дума выходить с правовым актом о возвращении земельному участку в сквере статуса земель общего пользования, и готов ли МУГИСО расторгнуть договор с ООО "Храм Святой Екатерины".
"Ответов мы пока не получили", - сказал Антонов.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе гордумы Екатеринбурга, письмо от общественников поступило. "Письмо зарегистрировано. Ответ будет направлен в установленные законодательством сроки", - уточнил сотрудник пресс-службы.
В то же время в МУГИСО агентству заявили, что письма от активистов не видели.
"Нет, не было (обращений от общественников - ИФ). Договор аренды есть, он не расторгался. По крайней мере, запросов никаких на расторжение договора не было", - сказал сотрудник министерства.
Согласно информации на сайте гордумы, на заседании 12 февраля депутаты утвердили изменения в правилах землепользования и застройки города. Они коснулись 1,5 тыс. объектов, в числе которых оказалась территория сквера на Октябрьской площади. В результате изменений площадка стала носить статус "земель религиозного назначения".
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма.
Позднее Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере. После этого власти Екатеринбурга сообщили, что планируют 14-15 сентября провести опрос, по итогам которого будет выбрано новое место под стройку.
Рабочая группа, которая занимается отбором площадок для опроса и строительства храма в Екатеринбурге, определится со списком возможных мест на очередном заседании 26 июня.
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