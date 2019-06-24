|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
24.06.19 12:26
Дожди и похолодание придут в Петербург и Ленобласть
В начале недели в регионе будет действовать антициклон. Ожидается преимущественно сухая погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западных направлений 4-9 м/с. В Ленинградской области ночью плюс 8-13 градусов, днем плюс 18-23 градуса. В Петербурге преимущественно без осадков, небольшой кратковременный дождь возможен лишь в ночь на среду. Температура воздуха ночью плюс 12-14 градусов, днем плюс 20-22 градуса
С четверга по воскресенье через Северо-Западный регион будет проходить атлантический циклон. Повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. Ветер изменит направление на северное, северо-восточное 5-10 м/с. В пятницу и субботу порывы северного ветра местами до 15-18 м/с. Температура воздуха по области понизится ночью до плюс 6-11 градусов, днем будет 14-19 градусов тепла. В Петербурге также пройдут дожди, наиболее интенсивные в четверг и пятницу. Температура воздуха ночью плюс 9-12 градусов, днем плюс 16-19 градусов.
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket