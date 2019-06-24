Дожди и похолодание придут в Петербург и Ленобласть

24.06.19 12:26

© РИА Новости.Александр Гальперин

24 июня. Interfax-Russia.ru - Сухая погода в Петербурге и Ленинградской области сменится дождями и похолоданием, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре в понедельник.

В начале недели в регионе будет действовать антициклон. Ожидается преимущественно сухая погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западных направлений 4-9 м/с. В Ленинградской области ночью плюс 8-13 градусов, днем плюс 18-23 градуса. В Петербурге преимущественно без осадков, небольшой кратковременный дождь возможен лишь в ночь на среду. Температура воздуха ночью плюс 12-14 градусов, днем плюс 20-22 градуса

С четверга по воскресенье через Северо-Западный регион будет проходить атлантический циклон. Повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. Ветер изменит направление на северное, северо-восточное 5-10 м/с. В пятницу и субботу порывы северного ветра местами до 15-18 м/с. Температура воздуха по области понизится ночью до плюс 6-11 градусов, днем будет 14-19 градусов тепла. В Петербурге также пройдут дожди, наиболее интенсивные в четверг и пятницу. Температура воздуха ночью плюс 9-12 градусов, днем плюс 16-19 градусов.