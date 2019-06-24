Медведей из пензенского зоопарка в жару угостили пломбиром

24.06.19 12:33

Фото со страницы Пензенского зоопарка в соцсети "ВКонтакте"

24 июня. Interfax-Russia.ru - Медведи из зоопарка Пензы в жару лакомятся мороженым, сообщается на странице зоопарка в соцсети в понедельник.

В минувшие выходные столбики термометров в городе показывали +35 градусов, поэтому решено было угостить хищников холодным десертом.

"Бурые братья медведи Матвей и Захар получили лакомство. По десятку пломбиров в стаканчике преподнесли мишкам сотрудники зоопарка, да не просто так, а выставили на горки из настоящего снега", - говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка выложили в соцсети видео, на котором запечатлено, как медведи с удовольствием расправились с выложенным на столик мороженым за считанные минуты.