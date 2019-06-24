Не прошли проверку: более 60 дел о применении допинга может быть открыто в Чувашии
  
Протест под предлогом: участие депутата Госдумы РФ в МАП вызвало негодование грузинской оппозиции
   
От мусора до кибератак: Путин в ходе прямой линии ответил на 70 вопросов граждан
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16
 
Главные события
24.06.19 12:39

Шойгу: проверка боеготовности в ЦВО будет включать 50 учений на 35 полигонах

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
24 июня. Interfax-Russia.ru - Внезапная проверка боеготовности войск Центрального военного округа (ЦВО) пройдет с 24 до 28 июня на 35 полигонах, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня", - заявил Шойгу в понедельник на совещании с руководящим составом ВС.

По его словам, основные усилия проверки сосредоточены на определении готовности органов управления качественно спланировать и применить подчиненные войска при нарастании военной угрозы и возникновении кризисных ситуаций, оценке способности сформировать самодостаточные группировки войск для решения поставленных задач.

"Также будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил", - сказал Шойгу.

"Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, проверка проводится по решению верховного главнокомандующего России Владимира Путина.

ЦВО - самый большой военный округ в РФ. Дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  24.06.19 11:34
Около 2 тыс. деревьев в честь новорожденных высадят в Москве осенью
.
  24.06.19 09:49
В День молодежи в Москве откроются более 70 праздничных площадок
.
  24.06.19 09:21
Большой театр сократит более чем на 30% бронь билетов в первый день продажи - Счетная палата
.
  21.06.19 15:38
Число спасателей в местах отдыха у воды в Москве увеличили из-за жары
.
  21.06.19 15:06
В Госдуме сочли необоснованным предложение МВД о внесудебном лишении водителей прав
.
  21.06.19 14:52
Мединский о передаче Спасо-Андроникова монастыря РПЦ: "Не надо шашкой махать"
.
  21.06.19 10:45
На канале им. Москвы в районе Тушинского тоннеля вновь обнаружена течь
.
  21.06.19 10:03
В Москве водители с помощью приложения смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки
.
  21.06.19 09:44
В Московском зоопарке у пары восточносибирских рысей родились котята
.
  21.06.19 08:31
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket