Шойгу: проверка боеготовности в ЦВО будет включать 50 учений на 35 полигонах

24.06.19 12:39

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

24 июня. Interfax-Russia.ru - Внезапная проверка боеготовности войск Центрального военного округа (ЦВО) пройдет с 24 до 28 июня на 35 полигонах, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня", - заявил Шойгу в понедельник на совещании с руководящим составом ВС.

По его словам, основные усилия проверки сосредоточены на определении готовности органов управления качественно спланировать и применить подчиненные войска при нарастании военной угрозы и возникновении кризисных ситуаций, оценке способности сформировать самодостаточные группировки войск для решения поставленных задач.

"Также будут отработаны задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил", - сказал Шойгу.

"Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, проверка проводится по решению верховного главнокомандующего России Владимира Путина.

ЦВО - самый большой военный округ в РФ. Дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.