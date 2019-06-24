Обманутые дольщики могут отозвать заявления из страховых компаний и перейти в Фонд дольщиков для получения гарантированной компенсации

24.06.19 12:47

© РИА Новости. Андрей Иглов

24 июня. Interfax-Russia.ru - Дольщики, подавшие заявления в страховые компании после наступления банкротства своего застройщика, могут воспользоваться правом не дожидаться получения страховой выплаты, отозвать свое заявление и автоматически перейти в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, сообщила вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Светлана Гусар на пресс-конференции по поводу вступления в силу нового порядка защиты дольщиков.

В этом случае они смогут рассчитывать на страховое возмещение даже в том случае, если застройщик будет признан банкротом по умышленным причинам.

‘‘Закон говорит о том, что если застройщик признан банкротом и вы обратились в страховую компанию, вы остаетесь в страховой компании. Если эта категория граждан понимает, что существует хоть какая-то вероятность того, что их застройщик будет обвинен в умышленных действиях, там, скорее всего, может последовать отказ от страховщика, потому что случаи умысла мы не покрываем. И вот для этой категории группы дольщиков, чтобы подпасть под 21-й пункт закона, который гарантирует возмещение со стороны фонда, необходимо принять решение, остаются ли они в страховой компании или хотят перейти в "ДОМ.РФ". Все, что им нужно сделать, - это написать заявление в страховую компанию об отзыве своего заявления на выплату, и тогда страховая организация обязана будет включить этот договор страхования в перечень этих договоров, по которым будет перечислять денежные средства "ДОМ.РФ". Дольщик благополучно перейдет в фонд и будет получать компенсацию через "ДОМ.РФ"‘‘, - прокомментировала Гусар.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы 19 июня приняли закон, который предполагает создание региональных фондов по достройке проблемных объектов, а также закон о передаче страховщиками премий по страхованию застройщиков в Фонд дольщиков. Согласно итоговой версии закона, страховщик или банк в течение 40 рабочих дней со дня вступления в силу этого закона должен перечислить не менее 99% от полученной при заключении договора страховой премии или платы по договору поручительства. После передачи части этих средств ответственность перед клиентами несет фонд.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования. На исполнение требований закона по переводу страховщиками премий на счета фонда отведено 40 рабочих дней.