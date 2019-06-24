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24.06.19 12:50
Грозы и град обрушатся на Поволжье в ближайшие часы
Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области, в регионе в ближайшие 2-4 часа ожидается гроза со шквалистым усилением ветра.
"По информации ФГБУ "Приволжское УГМС" в ближайшие 2-4 часа местами в Самарской области ожидаются грозы, со шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, ливни, крупный град (20 мм и более) с сохранением вечером и ночью 25 июня", - говорится в сообщении.
При этом в течении дня в Самарской области прогнозируется +30 +32 градуса жары. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
УГМС Татарстана также объявило в понедельник штормовое предупреждение в связи с приближающейся непогодой.
На юге республики в ближайшие 1-3 часа синоптики ожидают грозы и град, а также ветер до 24 м/с.
В Башкирии местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, днем град, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
При грозах шквалистое усиление ветра до 18 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 20-25°, по югу до 30°. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях 1-2 км.
В свою очередь ГУ МЧС по Ульяновской области предупреждает об ухудшении погодных условий в регионе в понедельник.
По данным синоптиков, локально в районах ожидается крупный град, порывы ветра при грозе могут достигать 27 м/с. В то же время в регионе сохранится жаркая погода - прогнозируется +32 градуса.
При усилении ветра спасатели рекомендуют ограничить выход на улицу, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
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