Спасенная в Норильске белая медведица ела камни, фольгу и целлофан - ветеринары

24.06.19 12:56

Фото со страницы парка "Роев ручей" в соцсети

24 июня. Interfax-Russia.ru - Специалисты красноярского зоопарка "Роев ручей" при обследовании белой медведицы, вывезенной из Норильска, обнаружили серьезные нарушения в пищеварительной системе животного, сообщает пресс-служба парка в понедельник.

По информации специалистов, в отходах жизнедеятельности самки найдены кусочки целлофана, фольги и небольшие камни. В результате нормальная деятельность кишечника хищника была нарушена.

"Первое время корм ей давали в ограниченном количестве: из-за нарушений функции кишечника и наличия большого количества инородных предметов в кале нагружать пищеварительную систему было нельзя", - поясняют в зоопарке.

Специалисты отмечают, что в настоящее время шкура животного отмывается и переходит на естественный цвет. "Медведица реагирует на людей рычанием - и это нормально, значит, стресса у животного нет", - отмечается в сообщении.

Сейчас количество корма новому питомцу зоопарка постоянно увеличивают и внимательно отслеживают вес животного.

Ранее сообщалось, что неделю назад истощенного белого медведя, свободно гуляющего по улицам Норильска, заметили местные жители. Медведица вела себя спокойно, несколько дней за ней приглядывали полицейские и сотрудники МЧС. Все это время животное ходило по городу и искало пищу в мусорных контейнерах и на свалках отходов.

Позже в Минприроды России было принято решение о перевозке медведя в красноярский зоопарк для обследования и лечения, поскольку животное занесено в Красную книгу, а ее состояние вызывало опасение у специалистов. В пятницу животное на самолете доставили в Красноярск.