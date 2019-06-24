Песков: запрет на полеты в Грузию - это не санкции, а забота о россиянах

24.06.19 13:23

© РИА Новости. Илья Питалев

24 июня. Interfax-Russia.ru - Ограничения на полеты российских авиакомпаний в Грузию являются не санкциями, а вынужденными временными мерами, направленными на обеспечение безопасности россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае речь идет не о санкциях, а о временных ограничениях на полеты", - сказал он журналистам в понедельник.

Песков заметил, что "они, действительно, вынужденные, потому что президент, как президент всех россиян, должен думать о безопасности, и поэтому им было принято такое решение".

По его словам, "существование прямой угрозы для россиян - это и есть основание для введения этих временных ограничений".

Кроме того, Песков подчеркнул, что "Россия никоим образом не собирается уподобляться в навязывании своей позиции, используя действительно санкции, которые являются незаконными".

Представитель Кремля отметил, что российские власти не могут запретить своим согражданам посещать Грузию или любую другую страну, но ограничения на полеты позволят снизить турпоток из РФ в это государство.

"Дело в том, что миллион двести, если я не ошибаюсь, наших сограждан посещают по году Грузию. Введение временных ограничений на полеты существенно снизит это количество", - сказал он журналистам в понедельник.

Песков подчеркнул, что "нет и не может быть запрета на посещения какой-то страны".

По его словам, "есть предупреждение нашим гражданам учитывать ту опасность, которая, к сожалению, сейчас в стране существует".

Песков не исключил, что введенные Россией ограничения на полеты в Грузию могут быть отменены, когда в Тбилиси стихнут русофобские настроения, но пока этого не наблюдается.

"Из опубликованных документов вы видели, что четкий срок там не фиксируется. Речь идет о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом, чтобы задуматься о пересмотре принятого решения", - сказал журналистам Песков.

Он подчеркнул, что "пока мы видим: ситуация наоборот имеет тенденцию к усугублению".

Песков добавил, что "там есть определенные признаки внутриполитического кризиса". "Это не наше дело, это внутреннее дело Грузии. Наше дело, когда это приобретает антироссийский характер. Вот это заставляет нас волноваться", - отметил представитель Кремля.

На вопрос журналистов о возможности подготовки каких-либо новых ограничений против Грузии в случае ухудшения отношений Песков сказал: "Пока мне неизвестно о существовании таких планов".

На просьбу прокомментировать ситуацию с выплатой страховыми компаниями компенсаций в связи с отменой туров в Грузию, пресс-секретарь сказал, что "не знает деталей и попробует это разузнать".

При этом решение Роспотребнадзора усилить контроль за ввозом алкогольной продукции из Грузии не имеет никакой связи с ограничениями на полеты в эту страну, введенными для обеспечения безопасности россиян, заявили в Кремле.

"Нет, к безопасности это не имеет никакого отношения... Роспотребнадзор выполняет свои функции, он проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции во многих странах на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в понедельник Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за ввозом грузинских вин и других алкогольных напитков из Грузии в Россию.

В ведомстве объяснили, что за четыре года объем грузинского алкоголя, не соответствующего обязательным требованиям РФ, увеличился почти в три раза.

О приостановке авиасообщения между Россией и Грузией стало известно вечером в пятницу, 21 июня. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин после того, как в Тбилиси начались беспорядки на почве русофобии. Ситуация обострилась на прошлой неделе в связи с приездом российской делегации для участия в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Президентом МАП является депутат Госдумы Сергей Гаврилов, которого грузинские оппозиционеры обвинили в поездке в Абхазию и требовали не пускать в страну.

Местом проведения ассамблеи 20 июня стал зал заседаний парламента Грузии, в начале сессии Гаврилов занял место председателя, что вызвало негодование грузинской парламентской оппозиции, которая сорвала мероприятие. Гаврилов сообщил "Интерфаксу", что в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу. Делегация МАП покинула Тбилиси, ее сопровождали сотрудники службы безопасности.

Оппозиционные партии призвали сторонников прийти на митинг протеста в связи с занятием Гавриловым кресла спикера грузинского парламента. В ходе акции митингующие предприняли попытку штурма парламента, которая была отбита силами правопорядка. Позднее спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить их с проспекта Руставели. Судя по характеру ранений, полученных, в том числе, работниками СМИ, были применены резиновые пули. В ходе столкновений демонстрантов с полицией в Тбилиси пострадали 240 человек, в том числе журналисты.

21 июня президент и председатель парламента Грузии в связи с беспорядками в Тбилиси прервали свои визиты в Белоруссию и в Азербайджан.

В тот же день было объявлено о том, что председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, на отставке которого настаивала оппозиция, покинул этот пост.

Между тем, президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что в обострении противостояния заинтересована Россия. "Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие", - написала президент в фейсбуке.

В России происшедшие в Тбилиси беспорядки были восприняты в резко негативном ключе. Днем 21 июня президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Грузии с постоянными членами Совета безопасности России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление".

МИД РФ рекомендовал российским гражданам "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию".

Вечером 21 июня Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. Правительству поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

На следующий день Минтранс РФ сообщил, что полёты грузинских авиакомпаний на территорию РФ будут приостановлены с 8 июля. Причиной была названа "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

"Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию", - заявили в Минтрансе.

Из РФ в Грузию летают "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняют грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.