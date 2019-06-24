Комитет СФ рекомендовал сенаторам одобрить закон о приостановке действия ДРСМД

24.06.19 13:35

© РИА Новости. Владимир Федоренко

24 июня. Interfax-Russia.ru - Комитет Совета Федерации по международным делам рекомендовал верхней палате парламента одобрить на заседании в среду, 26 июня, закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Госдума приняла президентский закон о приостановке действия ДРСМД на прошлой неделе.

Согласно документу, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия Договора.

Закон содержит всего три статьи. Первая предписывает приостановить действие Договора. Вторая говорит о том, что вопросы возобновления действия Договора принимает президент; третья - что закон после принятия вступает в силу со дня его официального опубликования.

В пояснительной записке к документу отмечается, что МИД РФ 4 февраля текущего года уведомил США официальной нотой о том, что до их возвращения к неукоснительному соблюдению Договора или до прекращения его действия Россия приостанавливает выполнение ДРСМД в ответ на существенные нарушения Вашингтоном своих обязательств.

Аналогичные ноты были направлены Белоруссии, Казахстану и Украине, которые после распада СССР также формально являются сторонами Договора.

Президент РФ своим указом от 4 марта 2019 года приостановил выполнение ДРСМД, о чем 5 марта были уведомлены США. Решение российского лидера стало ответом на действия Вашингтона.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.