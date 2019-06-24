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24.06.19 13:39

Аномальная жара уходит из центральной России

© РИА Новости. Владимир Сергеев
24 июня. Interfax-Russia.ru - Похолодание начинается на европейской территории России.

"В понедельник в Москве еще +24...26, до +28 по области, но во вторник можно будет сказать, что июльское лето в июне закончилось. Начинается нормальное лето для наших широт - +20...24 градуса", - сказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, ситуация в атмосфере постепенно меняется для обширной территории - не только Центрального федерального округа, но и Северо-Запада, Поволжья и Урала, где температурный фон вернется к значениям около и ниже нормы. Станет прохладней к концу недели и на Юге России, где ранее в отдельных регионах столбики термометров поднимались до +40.

В Москве похолодание будет сопровождаться увеличением количества облаков. В понедельник - среду существенных осадков не ожидается, хотя небольшие дожди полностью не исключены. Ближе к пятнице давление в столичном регионе резко упадет (на 15-20 мм рт. ст.), небо плотнее затянет облаками и, как пояснил Вильфанд, с уверенностью можно говорить о дождях. К пятнице температура упадет до диапазона +17...22, в субботу уже прогнозируется +16...21.

Похолодание, сказал метеоролог, может продлиться "шесть-семь дней", и до конца июня возвращения аномальной жары не будет.

"Призываю не печалиться по этому поводу. Июнь был не только жарким, но и чрезвычайно сухим, отсутствие осадков привело к росту пожарной опасности. С изменением погоды до нормы по количеству осадков (75 мм) мы не дотянем, но пожароопасность уменьшится", - сказал собеседник агентства.

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