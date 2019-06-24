Более 1,5 тысяч кубометров селей сошли в горах Сочи, пострадавших нет

24.06.19 13:54

© РИА Новости. Артур Лебедев

24 июня. Interfax-Russia.ru - Непогода в Сочи спровоцировала сход селей, которые внесли коррективы в работу курорта "Роза Хутор".

"В поселке Красная Поляна произошло два схода грязекаменной массы", - сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю в понедельник.

Сели подтопили территорию курорта "Роза Хутор".

"Первый сход селей произошел в районе ручья Сулимовский. Его объем составил 100 м. куб. Позже обнаружено еще одно место схода грязекаменной массы объемом 1,5 тыс. куб. м", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе МУП "Водоканал Сочи" сообщили, что "сели затопили канализационную насосную станция №7, расположенную рядом с комплексом "Моя Россия".

"Эта станция обслуживает горную Олимпийскую деревню. В настоящий момент сотрудники водоканала находятся на месте, прорабатываются варианты ремонтно-восстановительных работ", - отметили в МУП.

По информации пресс-службы курорта "Роза Хутор", последствия стихии планируется ликвидировать в самое ближайшее время, и курорт начнет работать в обычном режиме.

"В связи прошедшими минувшей ночью сильными грозой и ливнями, утром 24 июня в районе Сулимовского ручья произошел сход селя. Отдыхающие и остальная территория курорта не пострадали", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным представителя курорта, подобные проявления стихии, особенно в июне, являются типичными для региона, поэтому соответствующие службы всегда готовы к их скорейшему устранению.

"Для подъема на "Роза Пик" можно использовать трансфер до высоты 1100 (остановка автобусов за отелем Park Inn), затем воспользоваться канатными дорогами "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс", - отмечает пресс-служба.