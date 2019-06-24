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24.06.19 13:56
Власти Ставрополья продлили "налоговые каникулы" для новых предпринимателей еще на 2 года
"Нулевая налоговая ставка продлена для предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения. В соответствии с принятым решением, предприниматели, зарегистрированные в 2019 году, в течение 2 лет не будут платить налоги", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на заседании также принято решение о введении нового механизма поддержки бизнеса - инвестиционного налогового вычета.
"Он предусматривает право налогоплательщиков на уменьшение исчисленной суммы налога на прибыль организаций на сумму капитальных затрат, связанных с приобретением оборудования или модернизацией производства", - говорится в сообщении.
Закон о "налоговых каникулах" впервые был принят в регионе в 2014 году, в 2016 году был пролонгирован на 2 года.
Число предприятий МСП в Ставропольском крае по итогам 2018 года увеличилось на 1,3% в сравнении с предыдущим годом - до 116,4 тыс.
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