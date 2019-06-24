Около 90 млрд рублей выделит за пять лет Москва на строительство объектов здравоохранения

24.06.19 13:58

© РИА Новости. Илья Питалев

24 июня. Interfax-Russia.ru - На строительство объектов здравоохранения из столичного бюджета в ближайшие пять лет будет выделено около 90 млрд рублей, сообщил журналистам в понедельник глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Строительство медицинской инфраструктуры стало одним из них главных векторов и приоритетов в общей политике Москвы. Сегодня совместно с департаментом здравоохранения просчитывается потребность в объектах медицинской инфраструктуры в уже сложившихся районах, а также на территориях перспективного развития", - сказал Бочкарев.

По его словам, только на строительство новых поликлиник, больниц и станций "скорой помощи" в ближайшие пять лет будет выделено около 90 млрд рублей.

Кроме того, напомнил глава департамента, весной этого года было объявлено о запуске программы реновации системы здравоохранения столицы.

"Эта программа, помимо строительства новых объектов, которым будем заниматься мы, включает в себя и реконструкцию уже существующих зданий медицинских учреждений. Эту часть программы будет реализовывать департамент здравоохранения", - пояснил Бочкарев.

Ранее глава департамента сообщал, что в этом году в столице уже введена в эксплуатацию подстанция "скорой помощи", а до конца года будут достроены еще шесть объектов здравоохранения.

Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, масштабная программа модернизации поликлиник начнется в Москве в этом году.