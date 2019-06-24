Стрелять из лука и чеканить монеты научат гостей фестиваля в Тюменской области

24.06.19 14:04

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

24 июня. Interfax-Russia.ru - Фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле" пройдет 6-7 июля в окрестностях Тобольска (Тюменская область), сообщается на сайте организаторов мероприятия.

Гости праздника смогут посмотреть показательные выступления российских клубов исторической реконструкции, турниры лучников и копейщиков.

Кроме того, в программе фестиваля бугурты - массовые сражения воинов, конкурс-показ средневековой одежды и соревнования по скандболу (средневековый аналог современного регби - ИФ).

Все желающие смогут побывать в мастерских гончаров, плотников, ткачей и в походной кузне, посмотреть реконструкцию средневековой свадьбы, научиться чеканить монеты и стрелять из лука.

"Гостей фестиваля ждет состязание с реконструкторами по женскому и мужскому многоборью в виде шуточных испытаний, связанных с бытом Средневековья: бросание пня и бревна, битва сковородками, чистка яблок, поиск яйца в стоге сена, поедание пирога с выпиванием одного литра кваса", - отмечается в сообщении.

Фестиваль является одним из знаковых событийных мероприятий Уральского федерального округа.

По данным организаторов, за последние девять лет "Абалакское поле" посетили свыше 120 тыс. туристов.

Мероприятие проводится при поддержке областного правительства и администрации Тобольска.