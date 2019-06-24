Следствие просит суд оставить экс-сенатора Арашукова в СИЗО еще на три месяца

24.06.19 14:06

© РИА Новости. Антон Денисов

24 июня. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы на этой неделе рассмотрит ходатайство следствия о продлении до октября срока ареста бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в организации заказных убийств и участии в преступном сообществе.

"В суд поступило ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Арашукова до 30 сентября 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Дата рассмотрения материала будет назначена позднее, уточнил собеседник агентства.

В настоящее время срок ареста Арашукову установлен до 30 июня.