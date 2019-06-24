Более 1,2 тыс. жителей Подмосковья покусали клещи на прошлой неделе

24.06.19 14:08

© РИА Новости. Павел Лисицын

24 июня. Interfax-Russia.ru - Клещи на минувшей неделе покусали чуть более 1,2 тыс. жителей Московской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"За прошедшую (...) неделю в медицинские организации Московской области по поводу присасывания клещей обратилось 1 222 человека", - говорится на сайте надзорного органа.

В сообщении уточняют, что на территории Подмосковья фиксируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом.

В подмосковном Роспотребнадзоре напоминают, что места массового пребывания людей в Московской области обрабатывают от клещей: на текущий момент такие мероприятия прошли на площади 2,5 тыс. га.

От клещевого энцефалита вакцинировано чуть более 5 тыс. жителей Подмосковья, из них около 1,3 тыс. - детей.