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24.06.19 14:08
Более 1,2 тыс. жителей Подмосковья покусали клещи на прошлой неделе
"За прошедшую (...) неделю в медицинские организации Московской области по поводу присасывания клещей обратилось 1 222 человека", - говорится на сайте надзорного органа.
В сообщении уточняют, что на территории Подмосковья фиксируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом.
В подмосковном Роспотребнадзоре напоминают, что места массового пребывания людей в Московской области обрабатывают от клещей: на текущий момент такие мероприятия прошли на площади 2,5 тыс. га.
От клещевого энцефалита вакцинировано чуть более 5 тыс. жителей Подмосковья, из них около 1,3 тыс. - детей.
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