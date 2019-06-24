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24.06.19 14:18
Многие выпускники не считают уплату налогов прямой обязанностью гражданина РФ, показал ЕГЭ
"Значительная доля выпускников уплату налогов не относят, допустим, к обязанности гражданина России", - сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе парламентских слушаний в Госдуме в понедельник.
Он пояснил, что это следует из первых итогов анализа ЕГЭ по обществознанию, который выпускники написали 10 июня.
Экзамен, по словам Кравцова, показал и другие проблемы школьников с пониманием устройства и структуры государства, например, с наименованием высших органов госвласти и с функциями ветвей власти.
"Экзамен 2019 года показал, что не все выпускники 11-х классов знают хотя бы название высших государственных органов РФ. Многие путаются в различии и значении функции законодательной и исполнительной ветвей власти, разделении полномочий между федеральными органами и уровнем субъектов РФ", - сказал Кравцов.
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