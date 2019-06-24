Многие выпускники не считают уплату налогов прямой обязанностью гражданина РФ, показал ЕГЭ

24.06.19 14:18

© РИА Новости. Нина Зотина

24 июня. Interfax-Russia.ru - Согласно первым результатам итогов ЕГЭ по обществознанию, многие выпускники школ не знают, что уплата налогов в России - это прямая обязанность гражданина.

"Значительная доля выпускников уплату налогов не относят, допустим, к обязанности гражданина России", - сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе парламентских слушаний в Госдуме в понедельник.

Он пояснил, что это следует из первых итогов анализа ЕГЭ по обществознанию, который выпускники написали 10 июня.

Экзамен, по словам Кравцова, показал и другие проблемы школьников с пониманием устройства и структуры государства, например, с наименованием высших органов госвласти и с функциями ветвей власти.

"Экзамен 2019 года показал, что не все выпускники 11-х классов знают хотя бы название высших государственных органов РФ. Многие путаются в различии и значении функции законодательной и исполнительной ветвей власти, разделении полномочий между федеральными органами и уровнем субъектов РФ", - сказал Кравцов.