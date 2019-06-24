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24.06.19 14:23
Путин продлил на 2020 год действие контрсанкций в отношении ЕС
Указ президента "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" опубликован на портале правовой информации.
Указ от 24 июня вступил в силу со дня его подписания.
В указе отмечается, что это делается в целях защиты национальных интересов России.
Отдельные специальные экономические меры в отношении стран Евросоюза были введены указом президента от 6 августа 2014 года, и после этого четырежды продлевались указами президента, последний из которых был подписан 12 июля 2018 года.
Новым указом меры продлены с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Правительству РФ в соответствии с документом поручено при необходимости вносить предложения об изменении вышеназванного срока действия отдельных специальных экономических мер.
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