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24.06.19 14:31

Первый археологический музей открылся в Карачаево-Черкесии

Фото с сайта ФГБОУ ВО "Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева"
24 июня. Interfax-Russia.ru - Сотни редких артефактов, часть которых датируется VI- IV в. до н.э., представили в первом Карачаево-Черкесском археологическом музее, открывшемся на базе госуниверситета им.У.Д.Алиева.

"Переданные музею Институтом археологии РАН экспонаты разместили в выставочном зале площадью около 70 кв. м. Возраст некоторых находок превышает 2,5 тыс. лет. Первые посетители смогли увидеть предметы быта, орудия труда, керамическую посуду, женские украшения начиная от позднего Кобанского периода (VI- IV в.до н.э.) вплоть до развитого Средневековья", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель госуниверситета.

Также, по его словам, среди экспонатов музея представлена старинная аланская одежда V-VII веков.

В целом, в музее насчитывается около 500 экспонатов. Здесь же представлена коллекция артефактов, найденных в Хумаринском поселении советскими археологами в 1983-1985 годах.

"На территории Карачаево-Черкесии периодически проводятся раскопки. Теперь найденные артефакты можно будет передавать в новый музей, где созданы все условия для хранения таких экспонатов", - добавил он.

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