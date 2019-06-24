Экс-глава Марий Эл Маркелов сообщил в суде о проблемах со слухом

24.06.19 14:36

© РИА Новости. Евгений Одиноков

24 июня. Interfax-Russia.ru - Обвиняемый в коррупции экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов на заседании в понедельник в Нижегородском районном суде сообщил об ухудшении самочувствия.

"Маркелов практически ничего не слышит, попросил обеспечить его слуховым аппаратом или организовать встречу с врачом, поскольку в нижегородском СИЗО N1, где он содержится, не могут оказать соответствующую помощь", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" адвокат экс-главы республики Игорь Трунов.

Он отметил, что защита "готовит жалобу в ЕСПЧ на плохие условия содержания Маркелова под стражей, поскольку его не лечат, не предоставляют необходимых медицинских препаратов".

По словам Трунова, на данной стадии суд оглашает материалы дела.

"Сторона обвинения запросила допрос более 200 свидетелей, пока допрошено пять человек", - сказал адвокат.

Маркелов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

Вместе с Маркеловым перед судом предстали глава марийской телекомпании Наталья Кожанова, обвиняемая в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, а также бывший министр сельского хозяйства Марий Эл Ираида Долгушева, которой инкриминируется злоупотребление полномочиями.

Все трое вину не признали.

Ранее суд продлил Маркелову и Кожановой арест по 2 октября. Они оба будут находиться в СИЗО в Нижнем Новгороде, Долгушевой продлена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также суд отказался по ходатайству защиты вернуть прокуратуре уголовное дело Маркелова.

По версии следствия, Маркелов получил через Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Следствие считает, что взятка, полученная Маркеловым, была завуалирована под гражданско-правовую сделку: Криваш фиктивно выкупил через Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось.

Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске.