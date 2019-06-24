Челябинца оштрафовали за попытку продать через Интернет противопожарные датчики с плутонием

24.06.19 14:56

Фото из Wikimedia Commons

24 июня. Interfax-Russia.ru - Суд оштрафовал на 20 тыс. рублей местного жителя, который пытался продать противопожарные датчики с радиоактивным веществом, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник.

30-летнего мужчину признали виновным по ч.1 ст.220 УК РФ (незаконные приобретение, хранение радиоактивных веществ).

В суде фигурант пояснил, что два ящика с 30 датчиками пожарной сигнализации марки "КИ-1" он нашел. Экспертиза показала, что оборудование содержит в своем составе смесь радионуклидов плутония и америция.

"Зная, что датчики имеют радиоактивный фон, мужчина разместил на "Авито" объявление об их продаже по одной тысяче рублей за штуку", - говорится в сообщении.

Когда появился покупатель, челябинец разукомплектовал датчики, удалил защитную пленку с активных частей, содержащих изотопы плутония, поместил их в металлический контейнер и засыпал песком.

В январе при попытке продать "фонящий" товар мужину задержали сотрудники регионального УФСБ. Против него возбудили уголовное дело.

При обследовании изъятых датчиков специалисты установили, что предметы представляют потенциальную радиационную опасность и требуют дополнительных мер безопасности.