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24.06.19 15:25

Женщина-справедливоросс стала четвертым кандидатом в губернаторы Курганской области

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
24 июня. Interfax-Russia.ru - Избирком Курганской области в понедельник принял документы еще у одного кандидата на пост губернатора, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в облизбиркоме.

"Сегодня документы на выдвижение от партии "Справедливая Россия" подала Татьяна Майборода", - сказали в облизбиркоме.

Как сообщается на сайте партии, Майборода является директором института экономики и права Курганского госуниверситета, она была выдвинута на выборы региональным отделением партии "Справедливая Россия" на конференции в Кургане 22 июня.

Ранее документы в избирком принесли депутат Курганской областной думы, член фракции ЛДПР Юрий Ярушин и второй секретарь партийного обкома КПРФ, депутат Курганской городской думы Яков Сидоров, выдвинутые от своих партий. Первым кандидатом, чьи документы принял избирком, стал временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков, он будет участвовать в выборах, которые назначены на 8 сентября, в качестве самовыдвиженца.

Прежний губернатор региона Алексей Кокорин 2 октября 2018 года принял решение о сложении своих полномочий в связи с переходом на новое место работы. В тот же день президент РФ Владимир Путин назначил Шумкова временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области.

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