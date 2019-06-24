Голикова: правительство РФ не будет урезать гарантии бесплатного высшего образования

24.06.19 15:30

© РИА Новости. Евгений Биятов

24 июня. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство не собирается инициировать изменение гарантий бесплатного высшего образования, и обратила внимание на неточности в публикациях СМИ об уменьшении количества бюджетных мест в вузах к 2024 году.

"Никакие нормативные документы с точки зрения закона об образовании - напомню, это 800 студентов на 10 тыс. населения - мы менять не собираемся", - сказала Голикова на пресс-конференции в понедельник.

Так она прокомментировала публикацию в газете "Известия". Издание, ссылаясь на данные правительства в докладе Федеральному Собранию, сообщило, что сейчас выпускники претендуют на 518,4 тыс. бюджетных мест, а в 2024 году, по прогнозу, их количество будет равняться 432,4 тыс., то есть сократится на 17%. При этом число выпускников должно на 15% вырасти, следует из опубликованных данных.

Голикова пояснила, что приведенные данные о числе бюджетных мест, на которые сослалось издание, касались лишь возрастов от 15 до 20 лет, в то время как норматив контрольных цифр приема установлен для возраста от 17 до 30 лет. По ее словам, соответствующее пояснение было в докладе.

"Что касается изменений цифр, то изменение цифр может происходить только по одной причине: демографический прогноз. С точки зрения демографического прогноза, у нас есть некоторое снижение, но это снижение не такое драматичное", - сказала Голикова.

По ее словам, прогнозируемое число бюджетных мест в 2024 году составит 491 тыс., если опираться на последние данные Росстата. Однако этот показатель по опыту прошлых лет подлежит корректировке.

Число бюджетных (бесплатных) мест в вузах, которые оплачивает государство, зафиксировано в законе об образовании - 800 на каждые 10 тыс. населения. Таким образом, фактическое число может меняться от года к году в зависимости от демографических данных.