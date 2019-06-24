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24.06.19 15:47

Изготовитель ракеты-носителя "Ангара" омский "Полет" будет загружен заказами на 40 лет вперед - губернатор

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
24 июня. Interfax-Russia.ru - Омское производственное объединение "Полет" (филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") должно стать не только производственной базой с гарантированными заказами, но и научным центром, считает губернатор Омской области Александр Бурков.

"К 2023 году на омском предприятии будет увеличение численности работников минимум до 3 тысяч 700 человек. "Полет" будет загружен заказами на 40 лет вперед. Это - гарантируется", - заявил Бурков.

Вместе с тем, отметил он, региону важно не просто получение гарантированных заказов.

"Не менее важно развитие научного центра, конструкторского бюро. С увеличением штата работников, численности как научных сотрудников, так и производственных специалистов, соответственно, возрастают объемы заказа нашей высшей школе на подготовку кадров", - добавил Бурков.

В минувшую субботу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проинспектировал на "Полете" ход изготовления ракет-носителей "Ангара". Он подчеркнул, что процесс идет по графику. В воскресенье он сообщил в "Твиттере", что с 2024 года завод будет делать не менее восьми тяжелых и двух легких ракет-носителей ежегодно.

ПО "Полет" - одно из крупнейших промышленных предприятий России, которое более 60 лет специализируется на выпуске ракетно-космической техники. В конце 2007 года предприятие вошло в состав ГКНПЦ им.М.В.Хруничева в качестве филиала.

Космический ракетный комплекс "Ангара" (КРК) предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В семейство входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" (модификация "А5М"), и повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В".

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